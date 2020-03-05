В нарушение Минских договоренностей российские террористы стянули на Донбасс тяжелое вооружение

Среди вооружения – РСЗО "Град", танки и гаубицы.

Как сообщает Politeka.net, эту информацию подтвердила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook.

В частности, 2 марта БПЛА малого радиуса действия на временно оккупированной территории Луганской области зафиксировал:

- 20 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) у населенного пункта Краснолучский;

- семь реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на полигоне у населенного пункта Миусинск;

- семь реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на территории объекта к юго-западу от населенного пункта Садовый .

Кроме того, 3 марта патруль СММ ОБСЕ зафиксировал шесть реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), которые двигались в южном направлении по дороге на юго-запад от населенного пункта Ивановка Луганской области. Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода.

Также 2 марта БПЛА малого радиуса действия зафиксировал 11 танков (Т-64Б/Т-64БМ – восемь единиц, Т-72 – три единицы), 10 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) на полигоне у населенного пункта Миусинск, а 3 марта патруль Миссии зафиксировал два танка (Т-72) на полигоне у населенного пункта Круглик.

Вооружение было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.