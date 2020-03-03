Збройні формування Росії в черговий раз пішли на провокацію на території Донбасі

Так, стало відомо, що Збройні формування Росії стягнули військову техніку до населеного пункту Круглик, що на Луганщині.

Таким чином, вони порушують Мінські домовленості. Як повідомляє Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

"У звіті СММ ОБСЄ від 2 березня 2020 року оприлюднена інформація, що 27 лютого з допомогою повітряного спостереження СММ зафіксувала 18 танків (невстановленого типу) на полігоні в районі населеного пункту Круглик (31 км південно-західніше Луганська)", – йдеться у повідомленні.

В повідомленні ОС зазначили, що це в черговий раз доводить, що Російська Федерація порушує Мінські домовленості.

"Своїми діями збройні формування Російської Федерації в черговий раз демонструють небажання дотримуватися Мінських домовленостей", – додали в ОС.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін повторює дії Йосипа Сталіна перед війною і готується до ривка на Донбасі.

Таку думку висловив консультант зі стратегії і аналітик Володимир Стус. За його словами, зміни до Конституції це не план Росії, а "вихід з окопів".

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість.

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