В порушення Мінських домовленостей російські терористи стягнули на Донбас важке озброєння

Серед озброєння – РСЗВ "Град", танки і гармати.

Як повідомляє Politeka.net, цю інформацію підтвердила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС Facebook.

Зокрема, 2 березня БПЛА малого радіусу дії на тимчасово окупованій території Луганської області зафіксував:

- 20 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) біля населеного пункту Краснолуцький;

- сім реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) на полігоні біля населеного пункту Міусинськ;

сім реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) на території об'єкта на південно-захід від населеного пункту Садовий .

Крім того, 3 березня патруль СММ ОБСЄ зафіксував шість реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм), які рухалися в південному напрямку по дорозі на південний захід від населеного пункту Іванівка Луганської області. Зазначене озброєння було розміщено з порушенням ліній відводу.

Також 2 березня БПЛА малого радіусу дії зафіксував 11 танків (Т-64Б/Т-64БМ – вісім одиниць, Т-72 – три одиниці), 10 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і 12 гаубиць Д-30 "Жаба", 122 мм) на полігоні біля населеного пункту Міусинськ, а 3 березня патруль Місії зафіксував два танки (Т-72) на полігоні біля населеного пункту Круглик.

Озброєння було розміщено по лініях відводу, але за межами виділених місць зберігання.

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