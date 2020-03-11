Российские террористы на Донбассе запустили фейк об украинских защитниках

Как сообщает Politeka.net, на странице штаба ООС в Facebook сообщили, что боевики и российские оккупанты беспочвенно обвинили украинских военных в обстреле жилых домов временно оккупированной Горловки.

Кроме того, в ООС сообщили, что информационная провокация может быть признаком подготовки террористов к атаке мирного населения Донбасса.

В сообщении сказано, что получив надлежащий огневой ответ от украинских воинов вблизи населенного пункта Пески, боевики решили отомстить и прибегли к применению очередной лживой информационной кампании с целью дискредитации подразделений ООС.

"В кремлевских информационно-пропагандистских ресурсах и их марионеточных сателлитах наблюдаются попытки распространить очередную фейковую информацию о якобы обстреле украинскими военнослужащими жилых домов и мирного населения временно оккупированной Горловки. Информация об обстреле абсолютно не соответствует действительности", - говорится в сообщении штаба.

Кроме того, командование ООС подчеркнуло, что все тяжелое вооружение, согласно Минским соглашениям, находится в районах отвода.

Но, как показывает опыт боевых действий, после подобных обвинений противник сам прибегает к вооруженным провокациям и обстреливает жилой сектор временно оккупированных населенных пунктов из тяжелого вооружения.

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.