Російські окупанти нарощують військові сили на Донбасі

У щоденному зведенні прес-служби Міноборони України відзначили, що російські окупанти збільшили інженерне обладнання бойових позицій уздовж лінії зіткнення і вглиб тимчасово окупованої території у Донецькій і Луганській областях.

Також, у відомстві зазначили, що разом з тим, проводяться роботи щодо маскування бойових позицій танків, артилерійських систем.

Вони, за даними розвідки, готові до негайного застосування і знаходяться в районах поблизу лінії зіткнення на відстанях, менших певними мінськими домовленостями про відвід важкого озброєння.

У той же час, російські пропагандисти активізували поширення фейкових повідомлень із звинуваченнями підрозділів Об'єднаних сил в недотриманні режиму припинення вогню з метою дискредитації українських воїнів.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін повторює дії Йосипа Сталіна перед війною і готується до ривка на Донбасі.

Таку думку висловив консультант зі стратегії і аналітик Володимир Стус. За його словами, зміни до Конституції це не план Росії, а "вихід з окопів".

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість.

Як повідомляла Politeka, оголошено масове полювання на жителів Донбасу, деталі подій.

Також Politeka писала, що армія Путіна пішла в наступ на Донбасі, з'явилося екстрене повідомлення штабу ООС.