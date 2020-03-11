Російські терористи на Донбасі запустили фейк про українських захисників

Як повідомляє Politeka.net на сторінці штабу ООС Facebook повідомили, що бойовики і російські окупанти безпідставно звинуватили українських військових в обстрілі житлових будинків тимчасово окупованої Горлівки.

Крім того, в ООС повідомили, що інформаційна провокація може бути ознакою підготовки терористів до атаки мирного населення Донбасу.

У повідомленні сказано, що отримавши належну вогневу відповідь від українських воїнів поблизу населеного пункту Піски, бойовики вирішили помститися та вдалися до застосування чергової брехливої інформаційної кампанії з метою дискредитації підрозділів ООС.

"В кремлівських інформаційно-пропагандистських ресурсах та їх маріонеткових сателітах спостерігаються спроби поширити чергову фейкову інформацію про нібито обстріл українськими військовослужбовцями житлових будинків та мирного населення тимчасово окупованої Горлівки. Інформація про обстріл абсолютно не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні штабу.

Крім того, командування ООС підкреслило, що все важке озброєння, згідно з Мінськими угодами перебуває в районах відводу.

Але, як показує досвід бойових дій, після подібних звинувачень супротивник сам вдається до збройних провокацій і обстрілює житловий сектор тимчасово окупованих населених пунктів з важкого озброєння.

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