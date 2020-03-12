Российские оккупанты на Донбассе в начале марта решили усилить свои позиции

Так, стало известно, что на позициях боевиков появилось множество тяжелого вооружения, среди которого – десятки танков, гаубиц, реактивных систем залпового огня, минометов и других средств поражения.

Как сообщает Politeka.net, об этом отметили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, 7 марта БПЛА дальнего радиуса действия на территории бывшего аэропорта около населенного пункта Победное (19 км к югу от Луганска) обнаружил:

- две самоходные гаубицы (2С3 "Акация", 122 мм – одна единица, 2С1 "Гвоздика", 152 мм – одна единица);

- три буксируемые гаубицы (2А65 "Мста-Б", 152 мм – одна единица, Д-30А "Лягушка", 122 мм – одна единица, Д-20, 152 мм – одна единица);

- одну реактивную систему залпового огня (9К51, БМ-21 "Град", 122 мм) и одну противотанковую пушку (МТ-12 "Рапира", 100 мм).

В штабе ООС уточнили, что все перечисленное вооружение было размещено с нарушением линий отвода. Кроме того, в тот же день, 7 марта, БПЛА дальнего радиуса действия зафиксировал на территории бывшего аэропорта около населенного пункта Переможное еще одно скопление техники.

В то же самое время на территории объекта у населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска) зафиксированы 20 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста- Б", 152 мм – одна единица, неустановленного типа – 19 единиц).

С начала Операции Объединенных сил (30 апреля 2018 года) СММ ОБСЕ зафиксировала более 2,5 тысяч фактов размещения вооруженными формированиями РФ средств огневого поражения с нарушением линий отвода и обнаружила около 5000 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода, а также больше 14 000 единиц вооружения, размещенных по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.



Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Как сообщала Politeka, объявлена массовая охота на жителей Донбасса, детали происходящего.

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.