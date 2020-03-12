Не можна виключати нових провокацій з боку бойовиків "ДНР"

Російська Федерація посилила обстріли в зоні ООС на Донбасі з певною метою

На думку військового оглядача Михайла Жирохова мета Росії полягає в тому, щоб у президента України Володимира Зеленського з'явився привід заявити про необхідність відводу військ ЗСУ. Під загрозую опинилися три райони.

Таку думку експерт озвучив для журналитов видання Апостроф.

"Росія проштовхує розведення військ ще на трьох ділянках: у районі Авдіївки, Широкіно і на Світлодарської дуги – саме там відбувається загострення. Росіяни, коли не можуть здійснити дипломатичні кроки, вдаються до військових. Зараз вони намагаються показати, що Україна несе втрати, гинуть наші військові", – заявив він.

Жирохов зазначив, що у зв'язку з постійними провокаціями, які роблять російські бойовики, не можна виключати можливого загострення на Донбасі.

"Зими практично не було. Зараз буде плюсова температура, бруду буде небагато, хоча зазвичай Донбас у вологі сезони тоне в в'язкому бруді. Але тепер з'явиться можливість перекидати війська і вести обстріл", – підкреслив експерт.