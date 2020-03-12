Російська Федерація посилила обстріли в зоні ООС на Донбасі з певною метою
На думку військового оглядача Михайла Жирохова мета Росії полягає в тому, щоб у президента України Володимира Зеленського з'явився привід заявити про необхідність відводу військ ЗСУ. Під загрозую опинилися три райони.
Таку думку експерт озвучив для журналитов видання Апостроф.
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"Росія проштовхує розведення військ ще на трьох ділянках: у районі Авдіївки, Широкіно і на Світлодарської дуги – саме там відбувається загострення. Росіяни, коли не можуть здійснити дипломатичні кроки, вдаються до військових. Зараз вони намагаються показати, що Україна несе втрати, гинуть наші військові", – заявив він.
Жирохов зазначив, що у зв'язку з постійними провокаціями, які роблять російські бойовики, не можна виключати можливого загострення на Донбасі.
"Зими практично не було. Зараз буде плюсова температура, бруду буде небагато, хоча зазвичай Донбас у вологі сезони тоне в в'язкому бруді. Але тепер з'явиться можливість перекидати війська і вести обстріл", – підкреслив експерт.
Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін повторює дії Йосипа Сталіна перед війною і готується до ривка на Донбасі.
Таку думку висловив консультант зі стратегії і аналітик Володимир Стус. За його словами, зміни до Конституції це не план Росії, а "вихід з окопів".
Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість.
Як повідомляла Politeka, оголошено масове полювання на жителів Донбасу, деталі подій.
Також Politeka писала, що армія Путіна пішла в наступ на Донбасі, з'явилося екстрене повідомлення штабу ООС.