Новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы зафиксированы на оккупированных территориях Донбасса

Фото-доказательство было опубликовано на страницах международного разведывательного сообщества Inform Napalm.

В сообщении сообщества сказано, что они получили новое визуальное подтверждение наличия на Донбассе новейших российских систем РЭБ.

В международном разведывательном сообществе отметили, что сведения, которые были получены дополняют отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 12 марта. В отчете миссии ОБСЕ речь шла о раскрытии комплексов радиоэлектронной борьбы, в частности о: РБ-341В "Леер-3", Р-934Б "Синица" и РБ-636 "Свет-КУ".

Кроме того, сообщество Inform Napalm привело в пример еще один отчет СММ ОБСЕ, который был опубликован 22 марта. В нем было сказано, что в Донецкой области члены вооруженных формирований не стали пропускать ни одного патруля миссии ОБСЕ.

В сообществе говорится, что все эти отчеты демонстрируют агрессивные намерения России, которая пытается скрыть свои передвижения, перемещения оружия и военной техники на оккупированной территории Донбасса.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку на Донбассе.

Такое мнение выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус. По его словам, изменения в Конституции это не план России, а "выход из окопов".

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

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Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.