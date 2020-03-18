На окупованому Донбасі Росія може використовувати досвід бойових дій в Сирії, для каральної операції

Таке припущення зробив військовий експерт, екс-спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Волошин для видання Обозреватель.

На його думку, досвід бойових дій в Сирії вони можуть передати своїм підрозділам, які воюють на Донбасі. Це буде зроблено для того, щоб вести вогонь, знищувати цивільні квартали, а також організовувати провокації схожі на ті, які були здійснені в сирійському Алеппо.

У цьому контексті експерт заявив, що останній обстріл Мар'їнки та інших населених пунктів, які розташовані поблизу лінії розмежування, говорять про те, що вони можуть застосувати артилерію, а потім спокійно перекинути вину на українську сторону.

Говорячи про нарощування рівня бойової підготовки артилерійських підрозділів окупаційних військ, зафіксоване Головним управлінням розвідки, він зауважив, що такий елемент бойової підготовки, який присутній у будь-яких збройних силах, у тому числі в підрозділах російських окупаційних військ на Донбасі.

"Я не бачу тут якоїсь великої небезпеки підготовки до удару або до наступу. Але небезпека полягає в тому, що вони підвищують рівень боєготовності підрозділів і рівень кадрів", – підкреслив він.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість.

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