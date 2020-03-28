Украинцы начали получать штрафы за посты о коронавирусе, которые суд посчитает такими, которые вызывают панику

Как сообщает Politeka, об этом говорится в Telegram-канале PavlovskyNews.

«Статья 173-1 Кодекса Украины про административные правонарушения предусматривает наказание за "распостранение неправдивых слухов". Так, 25 марта житель Черновцов получил штраф за публикацию в Инстаграмм сторис о якобы заражении всех коронавирусом. Суд посчитал этот поступок распостранением паники», - говорится в сообщении.

Более того, по аналогичной статье были оштрафованы двое жителей Житомирской области.

«По этой же статье были оштрафованы два жителя Житомирщины. Один из них является местным активистом. Он перепостил шуточный пост о возможном апокалипсисе - на фото были изображены огромные очереди на автобусной остановке. К этому делу даже были привлечены сотрудники СБУ, хотя это не их прямые обязанности», - подчеркивается в тексте сообщении.

При этом адвокат Сергей Войченко рассказал, что данную статью может подпадать и сама украинская власть.

«…от ее имени ездят машины и просят оставаться людей дома, ссылаясь на пандемию коронавируса», - отметил правозащитник.

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