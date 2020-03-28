Коронавирус COVID-19 может сезонно возвращаться в Украину

Такое мнение в эфире украинского телеканала озвучил и.о. генерального директора "Центра общественного здоровья" Игорь Кузин, передает Politeka.net.

По его словам, среди украинцев вряд ли выработается коллективный иммунитет, поэтому смертельный коронавирус будет каждый год возвращаться в страну.

Кузин также предупредил, что человек, переболевший коронавирусом COVID-19, может заразиться им снова уже через 3-4 месяца.

"Коллективного иммунитета у нас не будет, скорее всего. Данные в научных статьях говорят о том, что иммунитет, который формируется после перенесенной инфекции, очень неустойчив. Человек, который заболел однажды, может заболеть через 3-4 месяца повторно. Скорее всего, это та инфекция, которая будет циркулировать ежегодно", - озвучил эксперт свой прогноз.

Подытоживая, Игорь Кузин также добавил, что из-за эпидемии коронавируса COVID-19 по разным оценкам может переболеть от 7 до 22 миллионов украинцев.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

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По словам очевидцев, большинство людей в толпе без масок и каких-либо средств защиты. Качественную проверку на предмет температуры и прочих симптомов коронавируса провести каждому практически невозможно.

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