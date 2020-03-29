В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина за желание использовать эпидемию коронавируса в своих целях

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал блогер «Главный Либерал» в Twitter.

«Пишут, Россия полностью закрывает границы с 30 марта. Приостанавливается работа всех пропускных пунктов, в том числе на границе с Белоруссией. Указ подписал Мишустин», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотожабе злой Путин якобы прикрывает Россию новым «железным занавесом». Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Давно пора! Тут его пенсионеры уже воют за этим», «В бункере, наверное, связь плохая», «А что "главнюк" уже в реанимации...?», «Поздновато деда спохватился. Скоро копытца отбрасывать», - пишут они.

До этого мы писали, что над российским президентом Владимиром Путиным продолжают насмехаться в социальных сетях. В частности, лидер Кремля стал героем новой политической фотожабы.

Очередной шедевр сделал известный российский художник Игорь Поночевный, который трудится под псевдонимом "Алеша Ступин".

На яркой фотожабе можно увидеть оголенного Владимира Путина, который решил прикрыться зонтиком от "коронавирусного" дождя.

Пользователи с юмором отреагировали на новый шедевр Алеши Ступина и назвали российского президента "вирусом из подворотни".

"Это гениально!", "Сначала подумала, что вы ему польстили, а потом пригляделась - это колени", "А вы обратили внимание какое у деда было лицо во время недавнего обращения? Прям как на Лёхиной картинке. Обоср*тушки конкретные...", "Вирус из питерской подворотни", "Старик Козлодоев загрустил?", "Никчемное мелкое чудовище, а сколько горя людям от него", - пишут пользователи в комментариях под публикацией художника.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.