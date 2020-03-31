В составе диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар заметили российских кадровых военных, которые прибыли на Донбасс
Об этом стало известно украинской разведки, передает пресс-служба Минобороны Украины.
В пресс-службе Минобороны отметили, что российские военные прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ.
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Кроме того, стало известно, что боевики усилили на Донбассе передовые позиции артиллерийскими и минометными подразделениями и расчетами противотанковых ракетных комплексов.
В Минобороны добавили, что защитники Украины находятся на своих позициях и готовы прицельным огнем ответить на любые враждебные вооруженные провокации и заставить противника соблюдать тишину, которая была обговорена Минскими соглашениями.
К тому же, в зоне боевых действий на Донбассе 31 марта воин ВСУ подорвался на противопехотной мине и получил серьезную травму. Погибшим оказался младший сержант 57-й ОМБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко 36-летний Владимир Мовчанюк.
Также ранее сообщалось, что Украина предложила России обеспечить перемирие на Донбассе на период эпидемии коронавируса.
Об этом рассказала народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук. По ее словам, безопасность на Донбассе все еще остается на первом месте.
Верещук отметила, что украинская сторона обратилась к России через ОБСЕ с предложением полностью прекратить огонь на период пандемии COVID-19. Речь идет о «безусловном, полном и всеохватывающем прекращении огня».
Напомним, что коронавирус атаковал боевиков на Донбассе: "выкосит целые участки".
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Также Politeka писала, что новейшую технику РФ зафиксировали на Донбассе: разведка показала тревожные фото.