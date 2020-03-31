Несмотря на пандемию коронавируса, боевые действия на Донбассе не стихают ни на день

В составе диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар заметили российских кадровых военных, которые прибыли на Донбасс

Об этом стало известно украинской разведки, передает пресс-служба Минобороны Украины.

В пресс-службе Минобороны отметили, что российские военные прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ.

Кроме того, стало известно, что боевики усилили на Донбассе передовые позиции артиллерийскими и минометными подразделениями и расчетами противотанковых ракетных комплексов.

В Минобороны добавили, что защитники Украины находятся на своих позициях и готовы прицельным огнем ответить на любые враждебные вооруженные провокации и заставить противника соблюдать тишину, которая была обговорена Минскими соглашениями.

К тому же, в зоне боевых действий на Донбассе 31 марта воин ВСУ подорвался на противопехотной мине и получил серьезную травму. Погибшим оказался младший сержант 57-й ОМБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко 36-летний Владимир Мовчанюк.