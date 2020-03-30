Президент Володимир Зеленський очікує, що результат переговорів щодо Донбасу буде вже до грудня

Разом з тим в Україні розробляється декілька сценаріїв розвитку ситуації. Про це розповів віце-прем'єр-міністр і глави міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає РБК-Україна.

«Наприклад, через півроку. Це ідеальний сценарій – щоб провести вибори восени 2020 року. Або, умовно кажучи, через рік, чи через п'ять, або, як у Німеччині через 45 років. Тобто варіантів розвитку подій може бути три-чотири – як ми ведемо себе по відношенню до окупованих територій, на нашому населенню, що проживає там», - заявив Резніков.

При цьому, за словами міністра, президент «прекрасно віддає собі звіт в тому, що швидкий варіант один з декількох і не найвірогідніший».

Також Резніков додав, що на сьогодні конкретного плану роботи міністерства за всіма видами реінтеграції – економічної, політичної, промислової – ще немає. Зараз ведеться робота над цим.

Раніше повідомлялося, що Україна запропонувала Росії забезпечити перемир'я на Донбасі на період епідемії коронавіруса. Про це розповіла народний депутат від фракції «Слуга народу» Ірина. За її словами, безпека на Донбасі все ще залишається на першому місці.

Верещук зазначила, що українська сторона звернулася до Росії через ОБСЄ з пропозицією повністю припинити вогонь на період пандемії COVID-19. Мова йде про «безумовне, повне і всеосяжне припинення вогню».

Нагадаємо, що коронавірус атакував бойовиків на Донбасі: "викосить цілі ділянки".

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