Новітні російські системи радіоелектронної боротьби зафіксовані на окупованих територіях Донбасу

Фото-доказ було опубліковано на сторінках міжнародного розвідувального співтовариства Inform Napalm.

В повідомленні співтовариства сказано, що вони отримали нове візуальне підтвердження наявності на Донбасі новітніх російських систем РЕБ.

У міжнародному розвідувальному співтоваристві відзначили, що відомості, які були отримані доповнюють звіти Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 12 березня. У звіті місії ОБСЄ мова йшла про розкриття комплексів радіоелектронної боротьби, зокрема про: РБ-341В "Леєр-3", Р-934Б "Синиця" і РБ-636 "Світло-КУ".

Крім того, співтовариство Inform Napalm привело в приклад ще один звіт СММ ОБСЄ, який був опублікований 22 березня. У ньому було сказано, що у Донецькій області члени збройних формувань не стали пропускати жодного патруля місії ОБСЄ.

В співтоваристві говориться, що всі ці звіти демонструють агресивні наміри Росії, яка намагається приховати свої пересування, переміщення зброї і військової техніки на окупованій території Донбасу.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін повторює дії Йосипа Сталіна перед війною і готується до ривка на Донбасі.

Таку думку висловив консультант зі стратегії і аналітик Володимир Стус. За його словами, зміни до Конституції це не план Росії, а "вихід з окопів".

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість.

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