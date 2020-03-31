Экс-владелец банка «Аваль» Федор Шпиг разбился в ДТП
Бывший банкир попал в аварию на своем Mercedes Benz на трассе Киев-Чоп во вторник, 31 марта, около 14:15. Известно, что в результате ДТП Шпиг погиб.
Банкир в момент аварии находился за рулем своей машины и ехал в сторону Житомира. Судя по всему, он не справился с управлением и съехал в кювет. В результате машина перевернулась.
Помимо самого Шпига в автомобиле были две женщины. Одна из них - Мария Шпиг - от полученных травм скончалась на месте. Второй пассажиркой была женщина по имени Анна Волкова, 1952 года рождения. Ее госпитализировали в Новоград-Волынскую центральную районную больницу.
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Федор Шпиг был известным украинским банкиром, бизнесменом и общественным деятелем. Он основал такие банки, как "Аваль" и "Престиж", а также холдинга "Молочный альянс" (торговые марки "Славия", "Молочный Шлях", "Здорово" и "Яготинское").
До этого мы писали о том, что в ДТП под Киевом погиб легендарный украинский боксер Дмитрий Лисовой. Об этом сообщил в сети пресс-секретарь Федерации бокса Украины Александр Подаваленко.
«Димон, как же так…Порядочный, добрый, трудяга, наш «Атаман»…Уходят лучшие! Покойся с миром», - написал он.
По информации журналистов, его машину на высокой скорости протаранила легковушка, которая нарушила правила проезда перекрестка. В результате ДТП, 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo скончались на месте.
Трагедия произошла в районе села Ходосовка под Киевом.
Напомним, украинский боксер погиб страшной смертью, кадры с места: «Наш Атаман, покойся с миром».
Как сообщала Politeka, месиво на популярной трассе Киева: 10 машин попали в ДТП из-за непогоды.
Также Politeka писала, что украинская королева красоты разбилась в страшном ДТП, кадры с места: "Это большое горе...".