Мужчина поплатился за то, что не одел медицинскую маску и без причины напал на медиков

Об этом пишет британское издание Independent.

Сообщается, что жуткое ЧП произошло на Филиппинах, где также бушует эпидемия китайского вируса.

На одном из местных КПП 63-летний пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на медиков.

Сначала мужчина получил замечание от медиков, которые потребовали от него надеть защитную маску. Однако просьбы врачей вызвали только агрессию со стороны местного пенсионера, и он напал на медработников и сотрудников полиции с косой.

"Подозреваемый был предупрежден медицинским работником... за то, что он не носил маску. Но подозреваемый разозлился, произнося провокационные слова, и в конце концов напал на персонал с помощью косы", - подчеркнули в пресс-службе полиции.

Правоохранители были вынуждены применить огнестрельное оружие. Как итог, 63-летний пенсионер был застрелен прямо на КПП. Стоит отметить, что это первый случай на Филиппинах, когда силовики стреляли в мирного жителя за нарушение правил карантина.

Стоит отметить, что по состоянию на 6 апреля, в Украине зафиксировано 68 новых случаев заражения вирусом. Всего лабораторно подтверждено 1319 случаев.

Самая ужасная ситуация в Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях. Кроме этого, от опасного вируса скончались 38 человек.

Также с 6 апреля вступили в силу новые правила карантина. Теперь украинцам придется всегда носить с собой документы, а за отсутствие маски/респиратора в общественном месте нужно заплатить штраф от 17 тысяч гривен.

В правительстве также уточнили, что церкви на период карантина не закрываются, но массовые и религиозные мероприятия запрещены.

Соблюдение мер карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия. Также в разъяснениях подчеркнули, что ходить по улице вместе могут не более двух человек. Исключение представляют случаи сопровождения детей независимо от их количества. Украинцы в возрасте 60 лет и старше пока должны сидеть дома.

Напомним, украинцам объяснили, где теперь нужно ходить в маске: "Даже возле...".

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