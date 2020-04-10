Все очень серьезно

Армию, пограничников и подразделения ГСЧС подняли из-за серьезного ЧП в Черниговской области

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Facebook. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Отмечается, что в Козелецком районе Черниговской области вспыхнул масштабный лесной пожар. Его тушат военные, спасатели и пограничники.

К ликвидации пожара привлекли 165 человек и 34 единицы техники, из них от ГСЧС - 16 единиц техники и 66 спасателей личного состава. Были задействованы 3 самолета Ан-32П специального авиационного отряда ГСЧС Украины, с их помощью трижды сбрасывали воду.

К ликвидации ЧП присоединились воинские части оперативного командования группы "Север":

- 242 общевойсковой полигон отправил 9 военнослужащих и пожарный автомобиль ЗИЛ 131 АЦ 40;

- 1 отдельная танковая Северская бригада выделила 6 военнослужащих и пожарный автомобиль ЗИЛ 131 АЦ 40, а также бригаду медиков и медицинское авто;

- из 169 учебного центра тушить пожар отправились 17 военнослужащих, два пожарных автомобиля ЗИЛ 131 АЦ 40 и один пожарный танк ГМП-72.

Напомним, вслед за Чернобылем огненная беда обрушилась на новую область: кто под угрозой.

Как сообщала Politeka, пока пылает Чернобыль, киевляне жарят шашлыки: пожарники не выдержали, фото.

Также Politeka писала, что масштабный пожар уничтожил гектары леса, задействована авиация: кадры последствий.