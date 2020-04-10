Армию, пограничников и подразделения ГСЧС подняли из-за серьезного ЧП в Черниговской области
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Facebook. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
Отмечается, что в Козелецком районе Черниговской области вспыхнул масштабный лесной пожар. Его тушат военные, спасатели и пограничники.
К ликвидации пожара привлекли 165 человек и 34 единицы техники, из них от ГСЧС - 16 единиц техники и 66 спасателей личного состава. Были задействованы 3 самолета Ан-32П специального авиационного отряда ГСЧС Украины, с их помощью трижды сбрасывали воду.
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К ликвидации ЧП присоединились воинские части оперативного командования группы "Север":
- 242 общевойсковой полигон отправил 9 военнослужащих и пожарный автомобиль ЗИЛ 131 АЦ 40;
- 1 отдельная танковая Северская бригада выделила 6 военнослужащих и пожарный автомобиль ЗИЛ 131 АЦ 40, а также бригаду медиков и медицинское авто;
- из 169 учебного центра тушить пожар отправились 17 военнослужащих, два пожарных автомобиля ЗИЛ 131 АЦ 40 и один пожарный танк ГМП-72.
Напомним, вслед за Чернобылем огненная беда обрушилась на новую область: кто под угрозой.
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Также Politeka писала, что масштабный пожар уничтожил гектары леса, задействована авиация: кадры последствий.