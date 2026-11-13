Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 14 по 20 листопада показує різкі перепади температури та можливі опади тричі за тиждень: максимум прогрівання складе +12°, а мінімум удень опуститься до +3°.

Прогноз частих дощів на попередній тиждень у Харківській області змінюється новим викликом: синоптики прогнозують на тиждень з 14 по 20 листопада різкі перепади температури та можливі опади тричі протягом семи днів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура в Харківській області коливатиметься від +3° до +12°, а вночі – від -2° до +10°.

У суботу, 14 листопада, вдень очікується +7°, вночі також +7°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 15 листопада, повітря вдень прогріється до +6°, а вночі охолоне до +3°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У понеділок, 16 листопада, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +5°, а вночі опустяться до -2°. Хмарність малохмарна, опадів не прогнозують.

У вівторок, 17 листопада, вдень температура утримається на позначці +3° – це буде найхолодніший день тижня. Вночі також очікується -2°. Небо хмарне з проясненнями, без опадів.

У середу, 18 листопада, повітря вдень прогріється до +12° – найтепліше за весь тиждень. Вночі температура опуститься до +3°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У четвер, 19 листопада, вдень очікується +11°, а вночі – +10°. Небо хмарне з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У п’ятницю, 20 листопада, завершальний день тижня принесе вдень +7°, вночі – +6°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 18 листопада, з температурою +12°, а найхолоднішим – вівторок, 17 листопада, коли вдень буде лише +3°. Перепад температур за тиждень складе 9°. Опади синоптики прогнозують у суботу, 14 листопада, у четвер, 19 листопада, та у п’ятницю, 20 листопада.

Через можливі опади у ці дні варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом – дорожнє покриття може бути слизьким. А через різкий перепад температур до 9° за тиждень синоптики радять одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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