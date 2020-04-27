Россияне требуют от украинских властей разрешить доставить в Киево-Печерскую лавру гуманитарную помощь для «братьев по вере», которые заразились китайским вирусом

Эту информацию подтвердила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова. Ранее к ней обращалась ее российская коллега Татьяна Москалькова с просьбой о помощи с доставкой в Лавру груза, передает Politeka.net.

По ее словам, речь идет о двух тоннах лекарств, дезинфицирующих средствах, масках, перчатках и других средствах для борьбы с коронавирусом.

Более того, в России желание «помочь» подается как реакция на информацию о том, что украинское правительство на беды Лавры не реагирует.

Такое циничное требование вызвало шквал возмущения среди украинцев, начиная от политиков и блогеров и заканчивая рядовыми гражданами. Они считают, что если власти согласятся на это, то речь пойдет о сдаче национальных интересов и угрозе безопасности государства. Немало людей уверены, что гумконвоем обратно увезут из Лавры ценности, а также в том, что это – провокация Кремля.

«Зеленый коридор им, как они нашим героям в Иловайске», «Если конвой зайдет, то грош цена такой власти», «Завезут зеленых человечков с оружием, а Зеленский сдастся без боя и подпишет полную капитуляцию! А еще могут завезти оружие в лавру, а вывезти все наши исторические ценности», «Это, чтоб назад вывезти все ценности с Лавры. А если уж бездарная, нищая власть, то на границе примите подачку! Чтоб машин и близко не было на территории Украины!», «Святой водой пусть дезинфицируются», «Поступить с ними так, как они с нашими моряками. С машин всё забрать и раздать малоимущим. Машины разбарахолить и в таком виде вернуть взад. Людей обменять на наших пленных ребят. Не надо психовать, во всём есть выгода», «Не пускать на территорию Украины, это может быть провокация путинского КГБ», – пишут пользователи.

По информации украинских СМИ, в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, монахи, а также преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории Лавры. В самой Лавре это отрицают.

Напомним, РФ перебросила в Европу "помощь" против коронавируса, итальянцы в отчаянии.

Как сообщала Politeka, Кирилл пожаловался на нехватку денег и попросил о помощи.

Также Politekа писала, что в Лавре попросили денег у украинцев из-за эпидемии и нарвались на гнев.