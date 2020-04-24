Россия придумала новый повод для того, чтобы отправить «гумконвой» прямо в сердце Украины

Российские «верующие» решили помочь своим братьям в Киево-Печерской Лавре и доставить гуманитарный груз, передает «ВВС Украина».

Эту информацию подтвердила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова. Ранее к ней обращалась ее российская коллега Татьяна Москалькова с просьбой о помощи с доставкой в Лавру груза.

По ее словам, речь идет о двух тоннах лекарств, дезинфицирующих средствах, масках, перчатках и других средствах для борьбы с коронавирусом.

«Я получила обращение Татьяны Москальковой. Но это вопрос к министерству социальной политики. Инициатор обращения, который хочет передать груз, должен обратиться в министерство социальной политики. Только там могут решать вопросы оформления и ввоза груза в качестве гуманитарной помощи», – пояснила Денисова.

При этом она подчеркнула, что не решает подобные вопросы, а лишь контролирует соблюдение прав.

На данный момент в Киево-Печерской лавре – около 150 больных коронавирусом, есть два летальных случая. С 12 апреля, в день смерти монаха Нектария, Лавру закрыли на карантин. Настоятель, владыка Павел, загремел с китайским вирусом в Александровскую больницу.

Недавно администрация Лавры обратилась к прихожанам с просьбой о пожертвованиях, сетуя на массовые заражения и тяжелое состояние братьев.

Тем не менее, такая ситуация не помешала священникам Московского патриархата активно зазывать прихожан на Пасху в церкви и на причастие.

Ранее мы писали о том, что глава РПЦ патриарх Кирилл обратился к правительству РФ с просьбой дать церквям отстрочку с выплатой коммунальных платежей, поскольку в связи с карантином суммы пожертвований существенно сократились.

Напомним, УПЦ МП может оказаться вне закона, появился удобный момент.

Как сообщала Politeka, в УПЦ МП отказываются закрывать церкви.

Также Politeka писала, что патриарх Кирилл выдал миру молитву от китайского вируса.