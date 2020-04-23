Администрация Киево-Печерской Лавры из-за вспышки китайского вируса обратилась к прихожанам за помощью

Служители просят пожертвований, поскольку «заражения массовые и братья в тяжелом состоянии», передает Politeka.net.

Крик о помощи опубликовал на своей странице в соцсети глава «Союза Левых Сил» Василий Волга, поделившись также реквизитами «Альфа-Банка» для перечисления денег бедствующим служителям Лавры.

Однако вместо сочувствия и массовых вливаний украинцы разразились в соцсетях негодованием по поводу запросов святых отцов. Они советуют распродать дорогущий автопарк храма, а также умерить свои аппетиты, надеяться на Бога и тому подобное.

«Они всего лишь посредники и ничего общего с Богом не имеют», «А что, кроме нас и подать некому?», «Бедолаги, пусть дворцы и тачки продают», «Вот они пролетели с карантином в минусах, Бог отвернулся», «Нет никакого вируса, это наказание для грешников – так они говорили?», «Ломбарды открыты, поэтому вперед, мазератти, бентли и т. д. А потом билетик в одну сторону, в мокшанию», «Пусть продадут машины, дворцы, на всех тогда хватит, но их жадность зашкаливает, да, и Путину передать подарочек нужно, а наши олухи, несите деньги для убийства наших украинцев», «Бог подаст», «Пусть Кирилл пожертвует», – отмечают под публикацией.

Как известно, настоятель Лавры владыка Павел был госпитализирован в Александровскую больницу с COVID-19. Несмотря на это, он зазывал прихожан приходить в храм на богослужения и причащаться.

12 апреля умер монах Киево-Печерской лавры Нектарий, у которого подтвердили коронавирус. В этот же день в Лавре объявили карантин.

По состоянию на 13 апреля там было зафиксировано 90 случаев COVID-19, два из которых — летальные.

Напомним, УПЦ МП может оказаться вне закона, появился удобный момент.

Как сообщала Politeka, в УПЦ МП отказываются закрывать церкви.

Также Politeka писала, что патриарх Кирилл выдал миру молитву от китайского вируса.