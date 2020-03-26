Россия отправила в Италию гуманитарную помощь якобы для борьбы с коронавирусом, но «благие» намерения Владимира Путина обернулись грандиозным скандалом

Как сообщают журналисты издания La Stampa, в определенных кругах появились опасения, что около 80% гумпомощи из РФ малополезна, а принял ее глава итальянского правительства Джузеппе Конте только ради того, чтобы укрепить "прекрасные личные отношения" с российским президентом.

Источники не исключают, что «гумконвой» – это лишь прикрытие и оправдание, на самом же деле у России есть собственные политические и дипломатические интересы. По-другому объяснить доставку оборудования для дезинфекции территорий и другой похожей спецтехники трудно.

Более того журналисты указали на тот момент, что все прибывшие специалисты являются военными, а операцию координирует Минобороны РФ, а не министерство здравоохранения.

Отправке гумпомощи передовал разговор между Путиным и Конте, после чего в конце прошлой недели Россия отправила итальянцам девять транспортных самолетов с грузом и около сотни военных.

«Какая неожиданность, правда? Теперь у правительства Конти задача не из легких. Пустить путинских "ихтамнетов" (среди которых: генералы, полковники, майоры,а не медики) в страну было просто. Как и под каким предлогом теперь их из Италии выгнать? Бойтесь рашистов, дары привозящих!», – иронизирует пользователь Vitauskas.

Он также опубликовал фото путинского конвоя, который под камеры прогнали через полстраны.

В сети помощь Путина и его пиар на этой теме стали топ-темой. Особенно резонирует шумиха с тем, как помогают Италии, охваченной коронавирусом, другие страны.

«Наша пропаганда третий день громко кричит о брошенной Европой Италии. О том, что, к примеру, Германия уже поставила в Италию 300 аппаратов ИВЛ, готовит следующие партии, а также принимает итальянских больных в своих клиниках, наша пропаганда молчит», – пишет Профессор Преображенский.

«Американские транспортники C-130 Hercules доставляют в Италию медицинское оборудование с авиабазы Ramstein в Германии, но не кричат об этом на весь мир», – добавляет Надежда.

Высмеял лицемерие Путина и журналист Александр Невзоров, намекнув, что лучше «помогать» Италии, чем заботиться о своих гражданах.

Старая поговорка “Хороший понт дороже денег” - это как раз про нашего президента. Жаль только, что от его понтов никому лучше не становится, а только наоборот pic.twitter.com/GJMGIYH3r4 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) March 26, 2020

Напомним, Путин решил переодеться у всех на глазах и громко опозорился.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.