Россия отправила в Италию гуманитарную помощь якобы для борьбы с коронавирусом, но «благие» намерения Владимира Путина обернулись грандиозным скандалом
Как сообщают журналисты издания La Stampa, в определенных кругах появились опасения, что около 80% гумпомощи из РФ малополезна, а принял ее глава итальянского правительства Джузеппе Конте только ради того, чтобы укрепить "прекрасные личные отношения" с российским президентом.
Источники не исключают, что «гумконвой» – это лишь прикрытие и оправдание, на самом же деле у России есть собственные политические и дипломатические интересы. По-другому объяснить доставку оборудования для дезинфекции территорий и другой похожей спецтехники трудно.
Более того журналисты указали на тот момент, что все прибывшие специалисты являются военными, а операцию координирует Минобороны РФ, а не министерство здравоохранения.
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Отправке гумпомощи передовал разговор между Путиным и Конте, после чего в конце прошлой недели Россия отправила итальянцам девять транспортных самолетов с грузом и около сотни военных.
«Какая неожиданность, правда? Теперь у правительства Конти задача не из легких. Пустить путинских "ихтамнетов" (среди которых: генералы, полковники, майоры,а не медики) в страну было просто. Как и под каким предлогом теперь их из Италии выгнать? Бойтесь рашистов, дары привозящих!», – иронизирует пользователь Vitauskas.
Он также опубликовал фото путинского конвоя, который под камеры прогнали через полстраны.
В сети помощь Путина и его пиар на этой теме стали топ-темой. Особенно резонирует шумиха с тем, как помогают Италии, охваченной коронавирусом, другие страны.
«Наша пропаганда третий день громко кричит о брошенной Европой Италии. О том, что, к примеру, Германия уже поставила в Италию 300 аппаратов ИВЛ, готовит следующие партии, а также принимает итальянских больных в своих клиниках, наша пропаганда молчит», – пишет Профессор Преображенский.
«Американские транспортники C-130 Hercules доставляют в Италию медицинское оборудование с авиабазы Ramstein в Германии, но не кричат об этом на весь мир», – добавляет Надежда.
Высмеял лицемерие Путина и журналист Александр Невзоров, намекнув, что лучше «помогать» Италии, чем заботиться о своих гражданах.
Напомним, Путин решил переодеться у всех на глазах и громко опозорился.
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