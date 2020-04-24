Глава РПЦ патриарх Кирилл попросил российское правительство на время кризиса освободить церкви от коммунальных платежей и предоставить оторочку

Такую просьбу он мотивировал тем, что стало менше пожертвований, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей», – написал Кирил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Такая наглость не могла остаться незамеченной, и апетиты РПЦ потроллил на своих страницах в соцсетях ветеран АТО и офицер ВСУ Анатолий Штефан.

«Самое богатое управление ФСБ роисси просит льгот в связи с проблемами в финансировании», – подписал он фотографию Кирилла, который с иконой объезжал Москву на Мерседесе и молился против коронавируса.

В комментариях сарказм «Штирлица» подхватили пользователи.

«На Мерседес не хватает?! Какая жалость», «мерс это уже вчерашний день ... На електоркары», «Лицензию им выдать на торговлю в церковных лавках, кроме свечек, иконок и золотых крестиков, табачных изделий и спиртного! Как АлЕксию…», «этот человек отвратителен. отталкивающие, такие как Джена или змея», «Молитесь дома перед иконой. Не носите попам деньги», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что администрация Киево-Печерской Лавры просит прихожан о пожертвованиях в связи с массовым заражением вирусом и «тяжелым состоянием братьев». Такой цинизм немало разозлил украинцев, которые советуют служителям Лавры продать дворцы и иномарки, а на эти деньги безбедно пережить карантин.

Напомним, УПЦ МП может оказаться вне закона, появился удобный момент.

Как сообщала Politeka, в УПЦ МП отказываются закрывать церкви, украинцы под ударом.

Также Politeka сообщала, что патриарх Кирилл выдал миру молитву от китайского вируса.