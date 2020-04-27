За пожарами в Чернобыльской зоне с замиранием сердца следила вся Украина, боясь, что огонь подберется к ядерным могильникам

Однако все почему-то забыли о том, что на территории страны есть места и пострашнее Чернобыля, где живут люди и дышат отравленным воздухом.

Об одном из таких рассказал известный журналист и блогер Денис Казанский на своем YouTube-канале.

Речь идет о крупном ядерном могильнике в Днепропетровской области.

«Свалка радиоактивных отходов (Сухачевское хвостохранилище) находится между Днепром и Каменским. В первом живет 1 млн человек, во втором — 230 тысяч. Расстояние между городами — всего 35 километров. По факту ядерный могильник разместили в одном из самых густонаселенных мест страны», – отмечает автор.

Этот могильник – все что осталось от работы Приднепровского химического завода, на котором в советское время обогащали уран для ядерного оружия. По информации Казанского, именно здесь в 1949 году были получены материалы для первой советской атомной бомбы, которая была взорвана в августе того же года на полигоне в Семипалатинске в Казахстане.

Отходы, которые работники называли «хвостами» сливали в овраги и балки рядом с заводом. Таким образом могильники появились в черте Каменского на берегу Днепра.

Могильник использовали до 1991 года. Тут, по приблизительным подсчетам, от 150 до 300 тысяч тонн твердых радиоактивных отходов. Не удивительно, что радиационный фон тут зашкаливает. При норме в 15 мкр/ч дозиметр вблизи насыпи показывал 400-500 мкр/ч, а на территории хвостохранилищ есть места, где показатель фона – 1500-2000 мкр/ч.

Цеха завода, в которых обогащали уран, сейчас просто заброшены и стоят под открытым небом. Там все еще остается радиоактивное оборудование, о которого сильно фонит: иногда показатели достигают 500-800 мкр/ч.

Сейчас на территории ПХЗ действует около 30 различных частных предприятий, выкупивших и арендующих его помещения. На них работает около 1000 человек, которые подвергают свое здоровье огромной опасности.

По словам специалистов, на ликвидацию и захоронение радиоактивных построек ПХЗ, а также на приведение в порядок могильников необходимо около 200 млн евро.

Напомним, как выглядит самое жуткое место Припяти.

Как сообщала Politeka, Припять изуродовали за неделю до годовщины трагедии на ЧАЭС.

Также сообщалось, что находка из Чернобыльского леса удивила ученых: «благоприятная радиация»