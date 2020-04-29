Оккупационные войска не собираются придерживаться режима прекращения огня на Донбассе

Об этом информирует пресс-служба 93-й омбр, передает Politeka.net.

По информации военнослужащих, российские террористы четыре раза открывали огонь вблизи Марьинки и Катериновки, а также Крымского, что на Луганщине.

Более того, оккупанты стали чаще применять тяжелое запрещенное вооружение. На этот раз позиции ВСУ коварный враг накрыл из САУ калибра 152 мм.

На видео, опубликованном пресс-службой 93-й омбр, хорошо видны осколки снарядов величиной с боевой нож.

"А теперь представьте, что делают с человеческим телом несколько десятков таких смертоносных кусков металла. От такого не спасет ни один бронежилет. Еще раз напомним что это оружие, мягко говоря, запрещено согласно Минских договоренностей. Но когда это останавливало РФ?" - говорится в сообщении военных.

Стоит отметить, что на Донбассе выросло количество обстрелов. За информацией пресс-центра штаба ООС, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 17 раз открывали огонь.

В зоне ответственности "Восток" подконтрольные Кремлю боевики вели огонь по украинским позициям неподалеку Каменки из миномета 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Опытного - из ручного противотанкового гранатомета; у Павлополя противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Українських військових обстріляли зі 152 міліметрових самохідних артилерійських установок Російські окупанти знову взялися за старе. Позиції холодноярців на Луганщині зазнали обстрілу 152 міліметровими артилерійськими снарядами. Найімовірніше, що працювали ворожі самохідні артилерійські установки 2С3 «Акація». На відео добре видно уламки снарядів завбільшки з бойовий ніж. А тепер уявіть, що роблять з людським тілом кілька десятків таких смертоносних шматків металу. Від такого не врятує жоден бронежелет. Ще раз нагадаємо що ця зброя, м'яко кажучи, є забороненою згідно Мінських домовленостей. Але коли це зупиняло РФ? Детальніше дивіться у сюжеті Суспільне Донбас. #93ОМБр #війна #ООС #Луганщина #Кримське #Новотошківське #Бахмутська_траса #обстріли #артилерія #2С3 #Акація #заборонений_калібр Gepostet von 93-тя ОМБр Холодний Яр am Dienstag, 28. April 2020

В зоне ответственности "Север" оккупанты из миномета калибра 120 мм накрыли позиции ВСУ под Крымским; по защитниках Хутора Вильного боевики вели огонь дважды - из артиллерийских систем калибра 152 мм и 82 мм минометов; возле Попасной вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и минометов, а вечером обстреливал из стрелкового оружия; по окрестностям Орехово из минометов калибра 120 мм и 82 мм выпустили 9 мин, а возле с Новолуганским применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вблизи Новотошковского враг дважды открывали огонь из запрещенных вооружений.

В пресс-центре штаба ООС также сообщили, что Украина продолжает нести потери на передовой. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб.

Напомним, действовал под грифом "совершенно секретно": внезапно оборвалась жизнь опытного разведчика ВСУ.

Как сообщала Politeka, вместо дня рождения венки: Украина прощается со своим героем, остались жена и сын.

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