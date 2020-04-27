Пикет вечером 27 апреля под окнами Офиса президента Владимира Зеленского перерос в бунт у дома генпрокурора Ирины Венедиктовой

Ранее мы сообщали, что причиной переполоха стало закрытие СБУ досудебного расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Украинцы возмутились тем, что до конца следствия еще оставалось три месяца. Пикетчики уверены, что "дело сливают".

Как передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал Pavlovsky News, после Офиса президента бунт продолжился под домом, где предположительно проживает Венедиктова.

"Друзья Гандзюк и активисты зажгли файеры, включили громко музыку и стали звать по фамилии Венедиктову. Таким образом протестующие выразили свое недовольство из-за завершения досудебного расследования по делу Гандзюк", - говорится в сообщении.

Напомним, среди претензий митингующих упоминается, что "передать дело в суд "как есть" просили адвокаты одного из подозреваемых в заказе убийства - Владислава Мангера". Кроме того, организатор преступления Алексей Левин не дал показаний и заявил об отказе сотрудничества со следствием, как и подозреваемый Игорь Павловский, который также не дал никаких показаний.

Отметим, всего было сообщено о подозрении 10 лицам.

До этого мы писали, что Владимир Зеленский в годовщину смерти Гандзюк, 4 ноября 2019 года, пообещал наказать виновных в ее убийстве.

«Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю», — отметил Зеленский в своем посте на Фейсбук.

Пользователи сети по-разному отреагировали на слова президента, судя по комментариям: «Знаем, что вы делаете все возможное», «надеюсь», «дай Боже вам сил», «свежо предание», «хотелось бы надеяться», «не нужно обещаний. Просто найдите и по всей строгости закона».

Напомним, убийца Гандзюк сознался во всем.

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