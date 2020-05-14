Масштабный пожар вспыхнул в жилом доме в центре столицы, есть жертва

ЧП произошло в четверг, 14 мая, на Фрунзенской набережной, 32, в центре россикой столицы - Москвы. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Сперва запылала одна из квартир, позже огонь перекинулся по балконам на соседние. Сейчас горят 5 (предварительно, там очаг), 6, 7 и 8 этажи. Людей эвакуируют из здания.

При этом пострадали стоящие внизу машины — на них упали обломки. В результате загорелись и машины.

При пожаре на Фрунзенской набережной в Москве погиб 1 человек. Сейчас на месте работают спасатели, пока огонь потушить не удалось.

В доме на Фрунзенской набережной пожар. По предварительным данным, горят балконы на 5, 6 и 7 этажах. Людей эвакуируют. pic.twitter.com/UBzra6HJGE — Д и к а я М ö с к в а (@WildWildMoscow) May 14, 2020