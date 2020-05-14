Масштабный пожар вспыхнул в жилом доме в центре столицы, есть жертва
ЧП произошло в четверг, 14 мая, на Фрунзенской набережной, 32, в центре россикой столицы - Москвы. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
Сперва запылала одна из квартир, позже огонь перекинулся по балконам на соседние. Сейчас горят 5 (предварительно, там очаг), 6, 7 и 8 этажи. Людей эвакуируют из здания.
При этом пострадали стоящие внизу машины — на них упали обломки. В результате загорелись и машины.
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При пожаре на Фрунзенской набережной в Москве погиб 1 человек. Сейчас на месте работают спасатели, пока огонь потушить не удалось.