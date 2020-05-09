Больницу в столице, где находятся люди с подтвержденным вирусом из Китая, охватил сильнейший пожар
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал 360tv.
«Один человек погиб во время пожара в больнице №50 на севере Москвы, возгорание ликвидировано. Пожар произошёл в шестиэтажном здании на улице Вучетича, 21. Огонь вспыхнул в корпусе, где лечат больных вирусом из Китая. Проводится эвакуация», - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате инцидента, согласно предварительной информации, погиб один человек. Причины пожара сейчас неясны. Сейчас там работают отряды медиков и правоохранителей.
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Как сообщалось ранее, на пульт пожарной охраны Находкинского городского округа поступил сигнал о том, что на территории судоремонтного завода, по предварительным данным, в результате сварочных работ произошло возгорание на крупной рыбоконсервной плавбазе «Всеволод Сибирцев».
Спасатели прибыли на место спустя 10 минут и тут же столкнулись с сильным задымлением в трюме судна.
Предварительно установлено, что произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента, погиб один человек, второй получил травмы и был доставлен в больницу.
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