Угрозу цунами объявили на Северных Курилах после мощного землетрясения магнитудой 7,2

Подход волны цунами к Курилам ожидается в 15:04 по местному времени, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области. (Чтобы посмотреть видео землетрясения - проскролльте вниз)

Жителей Северо-Курильска эвакуируют. По городу объявлена угроза цунами. Островитян отправляют на возвышенность в район центральной районной больницы.

Эвакуированы 400 человек с острова Парамушир.

Тревога объявлена по всему Северо-Курильскому району. По предварительным данным, волна достигнет территории Курильских островов. Ситуация находится на контроле ведомства. Спасатели попросили местных жителей сохранять спокойствие и внимательно следить за сообщениями, поступающими по громкоговорящей связи.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Тихом океане. Очаг землетрясения находился на глубине в 250 км юго-западнее г. Северо-Курильска, сейсмособытие ощущалось в Северо-Курильске.

Отмечается, что землетрясение силой до пяти баллов ощутили жители четырех районов Камчатки. В помещениях падали предметы, раскачивалась мебель. Люди выбегали на улицу.

Как добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, по предварительным данным, пострадавших нет. В результате землетрясения имеются разрушения стояков печных труб. Нарушено электроснабжение, повреждены трубы отопления, пострадали некоторые здания.

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2 — из-за этого на Курилах эвакуировали 400 человек и объявили тревогу цунами



2020, ты уже заебал pic.twitter.com/bV3NRKcoPN — Двач (@ru2ch1) March 25, 2020

Напомним, в воскресенье, 22 марта в столице Хорватии Загребе в результате сильного землетрясения произошли разрушения в центре города.

По данным сейсмологов, эпицентр первого подземного толчка магнитудой 5,3 произошел в 6:24 утра за семь километров на север от Загреба на глубине 10 километров.

Второй толчок произошел спустя полчаса. Он был магнитудой в 5 баллов.

В результате землетрясения в столице произошли серьезные повреждения: упала часть верхушки южной башни центрального собора, на некоторых некоторыхулицах образовались завалы из кирпичей, а также исчезли электричество и вода.

Землетрясение признали мощнейшим за 140 лет.

Напомним, мощное землетрясение обрушилось на Украину.

А еще Politeka писала, что землетрясение всколыхнуло Одессу.

Также Politeka сообщала, что стихия забирает новые жизни, города превратились в руины.