Целая область рискует оказаться под водой из-за разрушения гидроэлектростанции на Днепре

Как сообщает Politeka.net, о техногенной катастрофе украинцев предупредили специалисты Национального экологического совета. Тревожные данные ученых приводит издание «Факты».

Эксперты забили тревогу из-за критического состояния плотины Каневской гидроэлектростанции. Они утверждают, что во время строительства в бетон подмешали золу с тепловых электростанций, которую вода постепенно вымыла. В итоге в конструкции появились пустоты.

«Выяснилось, что это было фатальной ошибкой... Оценить масштабы повреждений очень трудно, поскольку пустоты находятся внутри конструкций. Инженеры не исключают, что в аварийном состоянии находится весь фронт плотины. Сегодня она удерживает давление 2,5 кубических километров воды, что является гигантской нагрузкой на ГЭС», – рассказали экологи.

Ученые предполагают, что после прорыва плотины Каневской ГЭС река затопит Черкасскую область, появятся болота, в окружающую среду попадут радиоактивные отложения, которые остались на дне водохранилища после Чернобыльской катастрофы. Кроме того, давление на водохранилище в Кременчуге сильно увеличится. Дамбы ниже по течению тоже, скорее всего, не выдержат и начнут рушиться, как костяшки домино.

Напомним, легендарное озеро Свитязь исчезает на глазах.

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