Пассажирский самолет потерпел крушение в Пакистане

В сети публикуют кадры трагедии. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Лайнер выполнял внутренний рейс из Лахора в Карачи. Самолет разбился примерно в 4 км от Международного аэропорта Джинна в Карачи при заходе на посадку.

"Пакистанские авиалинии" подтвердили крушение своего самолета. На борту находились 90 пассажиров и 9 членов экипажа.

Отметим, что самолет Airbus 320, способен перевозить около 180 пассажиров, однако количество было ограничено до 50%, чтобы обеспечить меры социального дистанцирования в условиях пандемии коронавируса.

Местные СМИ сообщают, что самолет разбился в районе жилых домов, поэтому жертвы могут быть не только среди пассажиров.

Точное число жертв сейчас выясняется. Чрезвычайная ситуация была объявлена в больнице Джинны, куда начали доставлять пострадавших.

Предварительно, повреждены четыре жилых дома.

Спасатели, полиция и армейские подразделения прибыли к месту трагедии.

#PLANECRASH I New video of PIA plane crash pic.twitter.com/j4LSSJOuJH — Sindhnews (@Sindnewspk) May 22, 2020

Напомним, самолет с иностранцами потерпел крушение: «через 12 минут после взлета пилот сообщил о...», подробности трагедии.

Как сообщала Politeka, пассажирские самолеты столкнулись в аэропорту столицы: "развернуло на 90 градусов и...".

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