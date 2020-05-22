Пассажирский самолет потерпел крушение в Пакистане
В сети публикуют кадры трагедии. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
Лайнер выполнял внутренний рейс из Лахора в Карачи. Самолет разбился примерно в 4 км от Международного аэропорта Джинна в Карачи при заходе на посадку.
"Пакистанские авиалинии" подтвердили крушение своего самолета. На борту находились 90 пассажиров и 9 членов экипажа.
Соглашение с МВФ, переворот курса и налоги по-новому – главное за ночь
«У людей хлеб не на что купить»: Зеленские неожиданно появились вместе и похвастались перед украинцами
Гривна рухнет, украинцев предупредили о скачке курса доллара: нужно ли идти в обменники
Правила выплаты пенсий украинцам кардинально изменят, подробности закона: "Деньги получат те, кто..."
Отметим, что самолет Airbus 320, способен перевозить около 180 пассажиров, однако количество было ограничено до 50%, чтобы обеспечить меры социального дистанцирования в условиях пандемии коронавируса.
Местные СМИ сообщают, что самолет разбился в районе жилых домов, поэтому жертвы могут быть не только среди пассажиров.
Точное число жертв сейчас выясняется. Чрезвычайная ситуация была объявлена в больнице Джинны, куда начали доставлять пострадавших.
Предварительно, повреждены четыре жилых дома.
Спасатели, полиция и армейские подразделения прибыли к месту трагедии.
Напомним, самолет с иностранцами потерпел крушение: «через 12 минут после взлета пилот сообщил о...», подробности трагедии.
Как сообщала Politeka, пассажирские самолеты столкнулись в аэропорту столицы: "развернуло на 90 градусов и...".
Также Politeka писала, что самолет рухнул под Днепром и разлетелся на части, все в огне: кадры и данные о погибших.