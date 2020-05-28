Изнасилованная и избитая полицейскими 26-летняя Неля Погребицкая до сих пор не оправилась от шока. Девушка отказывается комментировать ситуацию, зато одночельчане пролили свет на то, как она жила до трагедии

Жертва копов Неля Погребицкая, одинокая мать с больным ребенком, живет в селе Ставы, что примерно в 20 минутах езды от Кагарлыка. Девушка в настоящее время одна воспитывает 5-летнюю дочку, пишет "КП в Украине".

"Говорят, что у нее отношения с мужем были проблемные. Очень много ссорились. Возможно, на почве ревности. Вроде бы в последнее время вместе не жили. Так-то о ней мало кто что-то знает. Однако все сходятся в одном – какой бы она ни была, но ее очень жаль. Ни одна женщина не заслуживает испытать такое, - говорит односельчанка Нели Катерина. – В школьные годы она была обычным ребенком, не проблемным, наоборот, очень серьезной и ответственной. Занималась спортом. Нельзя сказать, что у них неблагополучная семья, это не так. Просто очень скромно жили. Пьяными их никто никогда не видел. Нелина дочь тоже всегда аккуратно одета, чистая, ухоженная, так же, как и сама Неля".

По словам двоюродного брата пострадавшей Николая Погребицкого, Неля "не агрессивная, спокойная и добродушная девушка"

"Она стеснительная и правильно воспитанный человек, - так ее характеризует брат. - Не так давно около года проработала в ресторане. Сейчас у ее дочери проблемы с ножками, поэтому Неля все время сидела с ней дома, ухаживала за ребенком".

Адвокат Погребицкой Евгений Мельниченко заявил о возможных причинах нападения. Как известно, над девушкой издевались с семи вечера до четырех утра два полицейских: Николай Кузив и Сергей Сулима. Предварительно, первый бил и душил, а второй насиловал. По словам адвоката, Кузив ранее добивался от Погребицкой интимной близости, а получив отказ, воплотил в жизнь весь тот ужас.

"Этот дядя Коля (прозвище Кузива, - ред.) раньше добивался потерпевшую и говорил ей "дашь, когда я скажу, поняла". Далее потерпевшую начали бить и насиловать... Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики, и заставляли пить потерпевшую. Это была месть дяди Коли, что девушка не пошла на то, чтобы добровольно иметь отношения с ним", - написал защитник девушки в соцсети Фейсбук.

Примечательно, что по делу проходит сосед Нели - отец троих детей - который привез девушку на своем "Опеле" в отделение полиции Кагарлыка, якобы дать показания в качестве свидетеля об ограблениях в этой местности.

Ранее мы сообщали, замглавы МВД Антон Геращенко опубликовал фото подозреваемых. Копы находятся в следственном изоляторе, и скоро их ждет суд.

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