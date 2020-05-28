Всплыли неожиданные подробности из жизни Анатолия Захаренко, положившего семь человек за одну ночь

Односельчане подозреваемого в массовом убийстве вспоминают, что лет 15-20 назад неродной сын Захаренко (старший ребенок его жены Ольги) застрелил младшего брата из отцовского ружья, пишет "КП в Украине".

На то время мальчику было 10 лет, а его погибшему брату около пяти. Впрочем, версии местных о случившемся отличаются: одни говорят, мужчина после охоты приехал на пруд и оставил ружье без присмотра – ребенок взял его и нажал на курок. Другие – что ружье дети сами взяли дома, когда оно было не в сейфе.

Как говорят в селе, ответственности тогда никто не понес, оружие и права на него у Захаренко на забрали.

Напомним, трагедия произошла 22 мая на пруду возле села Новоселица Житомирской области. Из-за вспыхнувшей ссоры арендатор пруда застрелил из ружья семь спящих человек, восьмому удалось сбежать.

"Их было восемь человек, а я был сам. Тем более ночью. Я не скрывался. Я сообщил в органы, я сидел и ждал. Приехали органы, я подошел, положил ружье на капот и все. Я мог не сообщать, а спокойно скрыться. А я этого не сделал, потому что я честный человек", - заявил Захаренко на суде, когда принималось решение об избрании ему меры пресечения.

Ранее случившееся прокомментировала жена подозреваемого. По ее словам, мужчины повздорили из-за военной службы.

«Конфликт разгорелся из-за слов его друзей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию», - заявила женщина.

Подозреваемому в массовом расстреле семерых человек светит пожизненный срок.

Напомним, отправил на тот свет семерых друзей: драма разыгралась под Житомиром, первое фото с места.

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