Всплыли неожиданные подробности из жизни Анатолия Захаренко, который расстрелял семь человек за одну ночь
Как передает Politeka.net, новые детали раскрыл заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
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По данным следствия, стрелок уже имел судимость в РФ.
"Анатолий Захаренко 1962-го года, родился в Российской Федерации. В Российской же Федерации во времена СССР получил уголовный срок – порядка 7 лет за совершение тяжкого преступления. Нам также известно, что этот человек неоднократно вел себя агрессивно под воздействием алкоголя", – отметил замминистра.
Также Геращенко допустил, что стрелок может избежать полноценного наказания в том случае, если медицинская экспертиза признает его невменяемым.
"Если он будет признан невменяемым, он все равно будет находиться за решеткой, только в специализированной психиатрической лечебнице", – отметил Геращенко.
Напомним,22 мая в Житомирской области произошло резонансное убийство - восьмерых мужчин расстреляли во время конфликта. Все пострадавшие служили в АТО.
Сам подозреваемый рассказал журналистам свою версию убийства.
На вопрос о том, было ли убийство случайностью, обвиняемый ответил: "Это была самозащита".
Случившееся также прокомментировала и жена подозреваемого. По ее словам, мужчины повздорили из-за военной службы.
«Конфликт разгорелся из-за слов его друзей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию», - заявила женщина.
Подозреваемому в массовом расстреле семерых человек светит пожизненный срок.
Напомним, драма разыгралась под Житомиром, первое фото с места.
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