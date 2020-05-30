Всплыли неожиданные подробности из жизни Анатолия Захаренко, который расстрелял семь человек за одну ночь

Как передает Politeka.net, новые детали раскрыл заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По данным следствия, стрелок уже имел судимость в РФ.



"Анатолий Захаренко 1962-го года, родился в Российской Федерации. В Российской же Федерации во времена СССР получил уголовный срок – порядка 7 лет за совершение тяжкого преступления. Нам также известно, что этот человек неоднократно вел себя агрессивно под воздействием алкоголя", – отметил замминистра.

Также Геращенко допустил, что стрелок может избежать полноценного наказания в том случае, если медицинская экспертиза признает его невменяемым.

"Если он будет признан невменяемым, он все равно будет находиться за решеткой, только в специализированной психиатрической лечебнице", – отметил Геращенко.

Напомним,22 мая в Житомирской области произошло резонансное убийство - восьмерых мужчин расстреляли во время конфликта. Все пострадавшие служили в АТО.

Сам подозреваемый рассказал журналистам свою версию убийства.

На вопрос о том, было ли убийство случайностью, обвиняемый ответил: "Это была самозащита".

Случившееся также прокомментировала и жена подозреваемого. По ее словам, мужчины повздорили из-за военной службы.

«Конфликт разгорелся из-за слов его друзей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию», - заявила женщина.

Подозреваемому в массовом расстреле семерых человек светит пожизненный срок.

Напомним, драма разыгралась под Житомиром, первое фото с места.

Также Politeka писала, что "Были не разлей вода": появились кадры и подробности об украинских воинах, расстрелянных под Житомиром



