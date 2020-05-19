Потужні землетрусу сталися в Японії і Китаї
Землетрус магнітудою 5,0 стався в південно-західній китайській провінції Юнан.
Землетрус стався в понеділок увечері в окрузі Цяоцзя біля міста Чжаотун з населенням понад 6 мільйонів чоловік. (Щоб переглянути відео – проксролльте вниз)
Повідомляється про 4 загиблих, 23 людини отримали поранення. Це тільки перші дані, кількість жертв може зрости.
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в результаті поштовхів щонайменше один будинок обвалився.
Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 8 км.
Крім цього, два землетрус магнітудою 5,3 були зареєстровані на східному і західному узбережжі головного японського острова Хонсю з інтервалом менше однієї години
Про це повідомляє Головне метеорологічне управління Японії.
За його даними, підземні поштовхи магнітудою 5,3 відбулися в Тихому океані в районі префектури Фукусіма поблизу східного узбережжя. Глибина вогнища склала 50 км. Максимальна сила поштовхів досягала 4 балів за семибальною шкалою японської.
Другий землетрус магнітудою 5,3 зафіксовано в префектурі Гіфу в західній частині країни. Його осередок знаходився на глибині 10 кілометрів. Максимальна сила поштовхів також склала 4 бали.
Дані про загиблих або руйнування не уточнюються, загроза цунамі не оголошувалася.
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