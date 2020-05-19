Потужні землетрусу сталися в Японії і Китаї

Землетрус магнітудою 5,0 стався в південно-західній китайській провінції Юнан.

Землетрус стався в понеділок увечері в окрузі Цяоцзя біля міста Чжаотун з населенням понад 6 мільйонів чоловік. (Щоб переглянути відео – проксролльте вниз)

Повідомляється про 4 загиблих, 23 людини отримали поранення. Це тільки перші дані, кількість жертв може зрости.

в результаті поштовхів щонайменше один будинок обвалився.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 8 км.

At least 4 people are dead and 23 injured when an earthquake struck Qiaojia county in Yunnan province. The China Earthquake Networks Center recorded it as a magnitude 5.0 quake pic.twitter.com/FsxTefZKDA May 19, 2020 at 12:14PM — Jishnu Das (@iamdasauto) May 19, 2020

Крім цього, два землетрус магнітудою 5,3 були зареєстровані на східному і західному узбережжі головного японського острова Хонсю з інтервалом менше однієї години

Про це повідомляє Головне метеорологічне управління Японії.

За його даними, підземні поштовхи магнітудою 5,3 відбулися в Тихому океані в районі префектури Фукусіма поблизу східного узбережжя. Глибина вогнища склала 50 км. Максимальна сила поштовхів досягала 4 балів за семибальною шкалою японської.

#WATCH : Gifu prefecture is hit by a 4 Shindo #earthquake today afternoon. The epicenter is at 10 KM depth estimated at 5.3 Shindo. Less scale is felt in the surrounding area. No tsunami is issued by metrological agency.#Japan



pic.twitter.com/WgwN0llTj0 — Arab News Japan (@ArabNewsjp) May 19, 2020

Другий землетрус магнітудою 5,3 зафіксовано в префектурі Гіфу в західній частині країни. Його осередок знаходився на глибині 10 кілометрів. Максимальна сила поштовхів також склала 4 бали.

Дані про загиблих або руйнування не уточнюються, загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, подвійне землетрус сколихнув Україну, які області під ударом і що відомо про потерпілих: «Це попередження».

Як повідомляла Politeka, потужні землетруси атакують країну, вчені проговорилися: які регіони під загрозою.

Також Politeka писала, що насувається цінами після потужного землетрусу: людей екстрено евакуюють, кадри ПП.