Відразу кілька областей постраждали від раптових сильних злив, що обрушилися на країну 1-2 травня
Як повідомляє Politeka.net, українці знімають стихію на відео і викладають в мережу.
Відомо, що потужні зливи пройшли в Сумах 1 травня, в результаті чого кілька вулиць в місті просто пішли під воду. Місцеве видання 0542 опублікувало в Facebook відразу кілька роликів, на яких видно наслідки негоди. Відзначається, що каналізації не впоралися з великими об'ємами води.
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Вже 2 травня синоптик Наталка Діденко попередила, що одразу в чотирьох областях України пройдуть зливи з грозами та градом. Негода насувалася на Київську, Житомирську, Черкаську та Одеську області. Пізніше в мережі стали з'являтися кадри з Києва та Київської області. Через негоду в столиці навіть оголосили штормове попередження.
Наголошується, що негода накрила столицю буквально за кілька хвилин. Гроза гриміла по всьому Києву, а в деяких районах навіть випав град.
У Вінницькій області погода теж була своєрідною. У Шаргороді випав град, а в самій Вінниці затопило деякі підвальні приміщення.
Варто відзначити, що така погода дуже вчасна, адже дощі допоможуть загасити лісові пожежі, а рятувальники нарешті зможуть зітхнути з полегшенням.
Нагадаємо, що стихія обрушилася на Одеську область: бурю зняли на відео.
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