Торнадо пронеслись в Херсонской области 3 июня

Фото необычного природного явления в Facebook опубликовал Игорь Кибальчич. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Отмечается, что два торнадо заметили в селе Хорлы: один был просто таки огромный, а второй поменьше.

"Еще один смерч внушительных размеров, вероятно, водяной (waterspout), был замечен Дмитрием Рыжко в селе Хорлы, Херсонская область 3 июня. На фото видно, что вихрь начал формироваться над водной поверхностью и затем уже вышел непосредственно на побережье полуострова Горький Кут", - прокомментировал кадры автор публикации.

Позднее он добавил, что после детального анализа других видеозаписей данного случая, оказалось, что это все же смерч мезоциклонного происхождения (торнадо).

Об этом в частности, свидетельствует вращение материнского облака и небольшой вторичный вихрь, "танцующий" вокруг основной воронки.

Отметим, пользователь сети,который опубликовал видео смерча уточнил, что явление споровождалось градом.

"Это писец, не дай Бог никому", - пишут в комментариях.

Стоит отметить, что июнь в этом году просто таки поражает необычными погодными явлениями. Первые дни лета уже ознаменовались торнадо, снегопадами и землетрясениями.

Так, 2 июня в Константиновском районе Донецкой области пронесся мощный торнадо.

А вот в Карпаты лето пришло со снегопадами и минусовой температуры.

Кроме того, 1 июня в Ивано-Франковской области произошло два землетрясения за сутки.

Но это, судя прогнозам, только начало. Синоптики предупреждает, что лето 2020 может ознаменоваться невероятно высокими температурами. Народный синоптик Николай Кульбида прогнозирует, что 2020 год, с вероятностью 99%, станет самым жарким в истории.

К тому же и погодные катаклизмы не дадут забыть о себе.

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