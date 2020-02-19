Известный бывший регбист решил расправиться с собственной семьей, о рассказала его супруга в последний момент

Как сообщает Politeka, это рассказывается в Telegram-канале Mash.

«Эта адская история произошла в городе Брисбен. Роуэн Бакстер — в прошлом известный регбист, сейчас уже закончил карьеру. Сегодня он посадил в машину свою жену Ханну, двоих дочерей и сына и поджег. Детям было всего шесть, четыре и три года», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сам спортсмен и трое его детей были на заднем сидении и погибли прямо в машине.

«…спасатели обнаружили машину уже охваченной огнем. Ханна же успела выскочить. По словам очевидцев, которые пытались оказать ей первую помощь, она кричала: «Он облил меня бензином». Однако женщину спасти не удалось, от полученных травм она скончалась в больнице», - пдчеркивается в тексте сообщения.

На данный момент ничего не известно о мотивах, которые сподвигли спортсмена на столь зверскую расправу.

Как сообщалось ранее, 59-летнюю Шерил Сандерс, каскадера и дублера знаменитых голливудских красавиц, застрелили в Огайо в США.

Вместе с ней был убит и ее бывший муж, 56-летний Ричард Рид Сандерс. Инцидент произошел 12 февраля.

Подозреваемый в убийстве уже задержан. Мужчина по имени Линдси Дункан заявил, что открыл стрельбу в целях самообороны. По его словам, бывшая чета Сандерсов "устроила засаду" на них с женой, так что они сами виноваты, что их убили.

Напомним, умерла настоящая легенда Голливуда, его фильмы смотрели все.

Как сообщала Politeka, остановилось сердце знаменитой актрисы-украинки «ее красотой восхищались миллионы».