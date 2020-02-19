Известный бывший регбист решил расправиться с собственной семьей, о рассказала его супруга в последний момент
Как сообщает Politeka, это рассказывается в Telegram-канале Mash.
«Эта адская история произошла в городе Брисбен. Роуэн Бакстер — в прошлом известный регбист, сейчас уже закончил карьеру. Сегодня он посадил в машину свою жену Ханну, двоих дочерей и сына и поджег. Детям было всего шесть, четыре и три года», - говорится в сообщении.
Уточняется, что сам спортсмен и трое его детей были на заднем сидении и погибли прямо в машине.
«…спасатели обнаружили машину уже охваченной огнем. Ханна же успела выскочить. По словам очевидцев, которые пытались оказать ей первую помощь, она кричала: «Он облил меня бензином». Однако женщину спасти не удалось, от полученных травм она скончалась в больнице», - пдчеркивается в тексте сообщения.
На данный момент ничего не известно о мотивах, которые сподвигли спортсмена на столь зверскую расправу.
Как сообщалось ранее, 59-летнюю Шерил Сандерс, каскадера и дублера знаменитых голливудских красавиц, застрелили в Огайо в США.
Вместе с ней был убит и ее бывший муж, 56-летний Ричард Рид Сандерс. Инцидент произошел 12 февраля.
Подозреваемый в убийстве уже задержан. Мужчина по имени Линдси Дункан заявил, что открыл стрельбу в целях самообороны. По его словам, бывшая чета Сандерсов "устроила засаду" на них с женой, так что они сами виноваты, что их убили.
Напомним, умерла настоящая легенда Голливуда, его фильмы смотрели все.
Как сообщала Politeka, остановилось сердце знаменитой актрисы-украинки «ее красотой восхищались миллионы».