Сразу несколько акций проходят в среду, 17 июня, под Офисом президента. Ситуация вышла из-под контроля

Как передает Politeka.net под окнами Владимира Зеленского собрались сторонники политического деятеля Анатолия Шария, а также его противники.

Со стороны последних в участников акции Шария полетели яйца, камни и бутылки с водой. Некоторые митингующие предусмотрительно взяли зонты и раскрыли их. Толпа скандирует "полиция - работай!"

Правоохранители вмешались в ситуацию и оттеснили напавших. Немного позднее особо буйных участников акции стали валить на землю и задерживать. Также подтягиваются дополнительные силы Нацгвардии.

Из рядов митингующих вывели парня в футболке "Азова", который, нецензурно выражаясь, кричал в сторону поддержки Шария: "Ссыкуны *ные! Я сам пришел! А вы отс*сы пи*ские! Вы г*доны, я три года воевал, чтоб вас, пи*сов, здесь не было!"

"Надо сказать, становится "жарковато". Еще, судя по оформлению плаката с надписью "Шарія - під плінтус!" - к ОП подтянулся "Нацкорпус". Полиции стоит работать активнее, чтобы не допустить дальнейшего обострения", - говорится в сообщении Телеграм-канала Klymenko Time.

Ранее мы сообщали, с утра под здание ОП стянули военную технику, Нацгвардию и полицию.

Сторонники Шария требуют выполнения прав журналистов. А часть представителей праворадикальных организаций, устроивших контракцию, появились в белых халатах с надписью "психбольница #6" - пришли "лечить тех, кому нравится Шарий".

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