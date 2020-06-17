Силы ООС вновь понесли непоправимые потери на Донбассе

Трагическую новость озвучил пресс-центр штаба ООС в Facebook, передает Politeka.net.

По информации военных, за текущие сутки российско-террористические формирования "Л/ДНР" трижды нарушали режим прекращения огня.

Как отметили в пресс-центре штаба ООС, подконтрольные Кремлю боевики обстреливали позиции бойцов ВСУ из стрелкового оружия, гранатометов и минометов.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - проинформировали в пресс-центре.

Также военные сообщают, что подконтрольные Кремлю оккупационные формирования "Л/ДНР" вблизи Орехово обстреливали наших бойцов из минометов калибра 82 мм.

Помимо этого, пророссийские террористы применяли возле Луганского гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку Шумов - стрелковое оружие.

Ранее мы сообщали о серьезном успехе ВСУ на передовой. Подробности и кадры успеха обнародовал волонтер и ветеран АТО Андрей Рымарук.

На ролике видно, как бойцы ВСУ точным выстрелом из ракетного комплекса уничтожили здание, в котором прятался российский снайпер.

"Тот момент, когда тебе надоел российский снайпер, который спрятался в здании", - подписал Рымарук опубликованное видео.

Украинцы мгновенно отреагировали на публикацию и поблагодарили силы ООС за успешную работу на передовой.

Напомним, бойцы ВСУ метким ударом отомстили врагу на Донбассе, видео.

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