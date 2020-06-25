Пока Прикарпатье страдает от масштабного наводнения и вызванных им разрушений, стало известно о новой беде, которая может обрушиться на Украину

Об этом стало известно из сообщения пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, на востоке Украины и еще в двух областях 25-27 июня объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Внимание! Предупреждение о пожарной опасности! 25-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Тем временем спасатели продолжают оказывать помощь жителям запада Украины, где в результате интенсивных осадков и поднятия грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств.

Так, по состоянию на 20 часов 24 июня, работы продолжаются в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

На Ивано-Франковщине на территории 15 административных районов подтоплены 7 тыс. 022 жилых домов. Нарушено транспортное сообщение с 21 населенным пунктом Верховинско района.

В Черновицкой области подтоплены 7 административных районов: Вижницкий, Путильский, Кицманский, Новоселицкий, Глибоцкий, Сторожинецкий, Герцаевский. Подтоплены 672 дома.

Повреждено 12 км дорог и 14 мостов. Затруднено автотранспортное сообщение с 6 населенными пунктами (с. Довгопилля, с. Конятин, с. Фошки с. Стебни с. Лустун Путильского района, хутор Серафинець Вижницкого района).

Отключения от газоснабжения сохраняются в 9 населенных пунктах.

В 11 населенных пунктах Стрыйского, Жидачевского, Старосамборского районов подтопления 103 жилых дома.

Напомним, наводнение на Прикарпатье усиливается с каждым часом, дороги обваливаются под ногами: «Мама, мне страшно».

Как сообщала Politeka, улицы в Украине превратились в бушующие реки, вода продолжает прибывать: кто сегодня пострадает от нового удара стихии.

Также Politeka писала, что сильнейшая стихия обрушилась на Украину, движение парализовано: кадры.