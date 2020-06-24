Президент России Владимир Путин подписал себе приговор, решив внести изменения в Конституцию РФ

Астролог Влад Росс рассказал о своем прогнозе изданию "Диалог.ua", передает Politeka.net.

Владимир Путин назначил на 1 июля голосование по поправкам в российскую Конституцию. Звезды пророчат, что это событие обернется для него плачевными последствиями вплоть до бунтов.

"Он себя обнуляет. Если бы я был его астрологом, я вообще запретил бы ему проводить этот плебисцит, тем более 1 июля в орбите затмения. Иначе после этого поднимутся протесты поднимутся, волна. Я предсказывал еще перед новым 2020 годом, что будут большие массовые протесты в России осенью", - заявил Влад Росс.

Астролог предсказывает, что из-за таких действий эпоха правления Владимира Путина закончится уже в 2021 году. В этом же году России грозит кровавый передел власти.

"Худшее, что может для себя сейчас сделать Путин, провести этот плебисцит 1 июля, который приведет его действительно к обнулению как президента, его власти. Вообще, дни его сочтены. Это последний год его правления. В 2021 году его сметут", - утверждает Росс.

Эксперт также рассказал о проблемах Путина со здоровьем. По его словам, президент России уже не может нормально работать из-за тяжелой болезни.

"Может по 3-4 часа сидеть в одной позе и никак не может ее поменять... Он как в ступоре, иногда он не может начать даже пресс-конференцию - по 3-4 часа срывы идут", - отметил астролог. - "Человек, который вообще не может выполнять свои функции физические даже. Мы видим последний год правления Путина".

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