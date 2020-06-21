Президент России Владимир Путин ополчился на Владимира Зеленского из-за его высказывания о Второй мировой войне

Глава Кремля не мог пройти мимо высказывания украинского президента, который еще в начале года во время визита в Польшу об ответственности СССР наравне с нацистской Германией за развязывание Второй мировой войны.

Так Путин заявил, что эти слова Зеленского могут негативно отразиться на отношениях между Украиной и Россией. Такое заявление президент РФ сделал в рамках документального проекта «Россия. Кремль. Путин», фрагмент из которого показали на канале «Россия-1».

На вопрос о том, как он относится к высказываниям Зеленского о Второй мировой Путин ответил:

«Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны».

Он также сделал еще одно странное заявление об украино-российских отношениях. Так, по словам Путина, визит руководства Украины в Россию якобы «неизбежен».

«Я думаю, что это (визит руководства Украины - прим. ред.) неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос — когда. Но мы подождем», - заявил Путин.

Ранее мы писали, что Владимир Путин может использовать жителей оккупированного Донбасса, которым раздали российские паспорта, для того чтобы удержаться в президентском кресле.

О новой схеме Кремля рассказал в аналитической статье в таблоиде Bild обозреватель Юлиан Репке. Он напомнил о том, что около 200 тысяч украинцев на оккупированных территориях незаконно получили российские паспорта, тем самым получив и право голоса на референдуме по конституционным поправкам, который должен пройти в России уже 1 июля. Известно, что Путин намерен использовать эти поправки для обнуления своих президентских сроков.

Репке считает, что в Кремле хотят воспользоваться этим шансом.

Напомним, обнуление Путина: украинцев хотят вывозить на голосование автобусами, "внезапно получили...".

Как сообщала Politeka, озадаченный Путин ярко опозорился перед Трампом, фотожаба произвела фурор.

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