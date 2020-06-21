Президент России Владимир Путин ополчился на Владимира Зеленского из-за его высказывания о Второй мировой войне
Глава Кремля не мог пройти мимо высказывания украинского президента, который еще в начале года во время визита в Польшу об ответственности СССР наравне с нацистской Германией за развязывание Второй мировой войны.
Так Путин заявил, что эти слова Зеленского могут негативно отразиться на отношениях между Украиной и Россией. Такое заявление президент РФ сделал в рамках документального проекта «Россия. Кремль. Путин», фрагмент из которого показали на канале «Россия-1».
На вопрос о том, как он относится к высказываниям Зеленского о Второй мировой Путин ответил:
«Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны».
Дети Галкина и Пугачевой озадачили образами жениха и невесты, кадры облетели сеть: «Рождены для…»
Счастливая Джамала стала мамой во второй раз: "Родился самый..."
"Экс-любовник" Лорак раскрыл неожиданную деталь романа Светланы Лободы с известным певцом: "Случился на..."
Звезда "Сватов" изменилась до неузнаваемости, "болезнь начала развиваться...": кадры
Он также сделал еще одно странное заявление об украино-российских отношениях. Так, по словам Путина, визит руководства Украины в Россию якобы «неизбежен».
«Я думаю, что это (визит руководства Украины - прим. ред.) неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос — когда. Но мы подождем», - заявил Путин.
Ранее мы писали, что Владимир Путин может использовать жителей оккупированного Донбасса, которым раздали российские паспорта, для того чтобы удержаться в президентском кресле.
О новой схеме Кремля рассказал в аналитической статье в таблоиде Bild обозреватель Юлиан Репке. Он напомнил о том, что около 200 тысяч украинцев на оккупированных территориях незаконно получили российские паспорта, тем самым получив и право голоса на референдуме по конституционным поправкам, который должен пройти в России уже 1 июля. Известно, что Путин намерен использовать эти поправки для обнуления своих президентских сроков.
Репке считает, что в Кремле хотят воспользоваться этим шансом.
Напомним, обнуление Путина: украинцев хотят вывозить на голосование автобусами, "внезапно получили...".
Как сообщала Politeka, озадаченный Путин ярко опозорился перед Трампом, фотожаба произвела фурор.
Также Politeka писала, что взбешенный "майданом" Лукашенко срочно связался с Путиным: "Этого не будет точно".