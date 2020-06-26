Офис президента выступил с инициативой провести через Верховную Раду голосование относительно изменений в Закон «О высшем образовании»

Как передает Politeka.net, главные изменения должны будут касаться того, чтобы отменить ВНО для выпускников школ «ЛНР» и «ДНР», а также Крыма, которые захотят поступать в украинские вузы.

Такое отношение к детям из оккупированных территорий должно действовать по всей территории Украины.

Юрист, экс-заместитель главы ЦИК Андрей Магера комментируя информацию заявил на своей странице в Facebook, если власти намерены поставить в неравные условия поступления в высшие учебные заведения детей из Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска с одной стороны и детей из Тернополя, Винницы, Херсона и Днепра с другой стороны, то он лично против.

Магера отмечает, что в части реализации конституционного права на образование предполагает конкурсный отбор для получения высшего образования.

Кроме того, не может быть привилегий или ограничений по реализации конституционных прав и свобод граждан, в частности по признаку места жительства.

Ранее мы писали, что украинским школам в ближайшее время не грозит переход на дистанционную форму обучения.

Об этом рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий. Она отметила, что пока МОН не планирует переводить школы на новую форму обучения, однако формат их работы в новом учебном году все же будет зависеть от того, какой будет эпидемическая ситуация в стране.

Мандзий уточнила, что решение о том, как будет проходить учеба с 1 сентября, будут принимать Комиссия ТЭБ и ЧС и Главный государственный санитарный врач.

Представитель МОН добавила, что уже сейчас разрабатываются новые требования для работы школ в условиях эпидемии китайского вируса. В частности, будут установлены правила пребывания учеников в школе, дезинфекции и подготовки помещений к работе.

Напомним, в Украине хотят отменить дистанционное обучение: "Дети должны ходить в школу".

Также Politeka писала, что украинские выпускники будут сдавать ВНО по-новому, озвучены правила: «не пустят тех, у кого…»