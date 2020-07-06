В комментариях к сообщению выразили сомнения относительно причины самоубийства срочника, отметив, что он мог пойти на такой шаг из-за психологического давления со стороны товарищей по службе или командования.
"Всегда говорят: безответная любовь. Прям все такие ранимые Дон Жуаны? Что-то я больше склоняюсь, к сожалению, к психологическому насилию со стороны товарищей или командиров", - написал пользователь Facebook Алексей Онищенко.
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Также в комментариях напомнили, что в 95-й ОДШБр случаи самоубийства являются нередкими.
"Есть еще и психологическое здоровье, я не понимаю, почему в части не видела его состояния. Это третий случай "самоубийства" в 95-й бригаде за этот год. Не часто?" - отметила пользовательница Facebook Мария Долгая.
Как известно, месяц назад, 1 июня, в Херсонской области было обнаружено тело военнослужащего 95-й ОДШБр. На теле военного было обнаружено огнестрельное ранение. По предварительной версии следствия причиной смерти было самоубийство.
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Как сообщала Politeka, также ранее загадочная трагедия оборвала жизнь молодого бойца ВСУ, скандальные детали.
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