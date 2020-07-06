В оглашенную причину самоубийства верят не все...

В Житомире солдат срочной службы совершил самоубийство Об этом, как передает Politeka , сообщает прессслужба 95-й Отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая дислоцируется в Житомире. Так, в 95-й ОДШБр сообщили, что вечером 5 июля 2020 года во время вечерней проверки стало известно об отсутствии военнослужащего срочной службы 2001 года рождения.

В результате поиска на отчужденной территории было найдено повешенное тело 19-летнего военнослужащего без признаков жизни. По предварительной информации, юноша решил уйти из жизни из-за нераздельной любви. По факту гибели срочника продолжаются следственные действия.

Командование воинской части выразило соболезнования родным и близким трагически погибшего военнослужащего.

В комментариях к сообщению выразили сомнения относительно причины самоубийства срочника, отметив, что он мог пойти на такой шаг из-за психологического давления со стороны товарищей по службе или командования.

"Всегда говорят: безответная любовь. Прям все такие ранимые Дон Жуаны? Что-то я больше склоняюсь, к сожалению, к психологическому насилию со стороны товарищей или командиров", - написал пользователь Facebook Алексей Онищенко.

Также в комментариях напомнили, что в 95-й ОДШБр случаи самоубийства являются нередкими.

"Есть еще и психологическое здоровье, я не понимаю, почему в части не видела его состояния. Это третий случай "самоубийства" в 95-й бригаде за этот год. Не часто?" - отметила пользовательница Facebook Мария Долгая.

Как известно, месяц назад, 1 июня, в Херсонской области было обнаружено тело военнослужащего 95-й ОДШБр. На теле военного было обнаружено огнестрельное ранение. По предварительной версии следствия причиной смерти было самоубийство.

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