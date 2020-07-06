Випускники українських шкіл, яким вже виповнилось 18 років, масово отримують повістки до військкомату

Про це, як повідомляє Politeka, йдеться в сюжеті ТСН.

Отримання повісток до військкомату пов'язано з тим, що через карантин вступна кампанія до вищих навчальних закладах в Україні буде проходити з 1 по 22 серпня, тоді як весняний призов з аналогічних причин перенесли на травень-липень.

Таким чином, тепер частині абітурієнтів, які планували у серпні вступати до вишу, замість студентського життя "світить" армія. При цьому в профільних міністерствах абітурієнтів обіцяли не залучати до строковї служби. Крім того, згідно з чинним законодавством, юнаки віком 18-19 років в армію можуть йти лише за власним бажанням, подавши відповідну заяву.

На Житомирщині батько одного з випускників розповів, що для заповнення обхідного листа його синові потрібно було поставити печатку у військкоматі.

"Моєму сину 18 років, і він у цьому році закінчив коледж і хоче вступати до університету. Перед випускними іспитами йому видали обхідний лист, в якому він повинен був обійти всі інстанції в коледжі і, увага, поставити печатку у військкоматі", - розповів батько абітурієнта з Коростишева.

Прийшовши у військкомат за печаткою, там побачили його вік і відправили проходити медкомісію при військкоматі та вручили повістку. Тепер випускнику коледжу потрібно прибути до військкомату вже 7 липня для відправки у війська.

При цьому додаткова сесія ЗНО в юнака мала відбутись тільки в серпні. Батько випускника зазначив, що його син на початку року надав у військкомат документ з коледжу, що дало йому право на відстрочку до осіннього призову.

Тим не менш, юнака не випустили з військкомату, поки він не поставив в журналі підпис про отримання повістки. У військкоматі заявили, що "діють в рамках законодавства", посилаючись на указ про продовження призовної кампанії до кінця липня 2020 року.

Тепер у військкоматі вимагають документи про продовження навчання, але наразі юнак має на руках тільки запрошення на ЗНО, тому що коледж він вже закінчив, а до вищого навчального закладу ще не вступив.

В Міністерстві освіти прокоментували дану ситуацію, запевнивши, що чиновники звернулися для розгляду відстрочки до Міноборони.

Якщо випускника все ж відправлятимуть в армію, то рішення призовної комісії можна буде оскаржити через суд або звернувшись в обласну призовну комісію.

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