Оккупанты продолжают нести серьезные потери на Донбассе - за сутки ликвидировано двух боевиков

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на утреннюю сводку штаба операции Объединенных сил.

Так, в штабе ООС проинформировали, что в течение минувших суток украинские военные прекратили враждебные обстрелы, применив дежурные огневые средства.

По данным украинской разведки, 8 июля украинские защитники ранили двух захватчиков и уничтожили один автомобиль типа "Тигр".

Популярные статьи сейчас

Кристину Асмус и любовника "Папиной дочки" Прилучного сняли с ролей, названа причина: "Мучилась"

Подвыпившая Пугачева удивила выходкой: "Зачем вы позорите Аллу?"

Горячая турецкая Кардашьян избавилась от белья и устроила жару на балконе: вот это размер!

Масштабная потеря пенсий, украинцев срочно предупредили: "В течение 30 дней..."
Показать еще

Всего вчера вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя при этом запрещенные Минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты.

В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще трое бойцов ВСУ получили ранения.
 
Боевики применяли вооружение не только против ВСУ, но и против мирного населения Донбасса. В частности, из автоматических станковых гранатометов российские наемники обстреляли жилые дома местных жителей поселка Зайцево. В результате обстрела была повреждена шиферная кровля крыши, разбиты стеклопакеты двух окон и поврежден потолок и стены коридора жилого дома. Среди гражданского населения обошлось без жертв.

Напомним, у Зеленского выдвинули боевикам требование: "Чтобы не допустить новых жертв".

Как сообщала Politeka, четыре города Украины оказались под угрозой из-за агрессии России: "делают коридор из...".

Также Politeka писала, что Путин готов отказаться от захваченного Донбасса, озвученные условия: "Устал терпеть".