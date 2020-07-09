Оккупанты продолжают нести серьезные потери на Донбассе - за сутки ликвидировано двух боевиков

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на утреннюю сводку штаба операции Объединенных сил.

Так, в штабе ООС проинформировали, что в течение минувших суток украинские военные прекратили враждебные обстрелы, применив дежурные огневые средства.

По данным украинской разведки, 8 июля украинские защитники ранили двух захватчиков и уничтожили один автомобиль типа "Тигр".

Всего вчера вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя при этом запрещенные Минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты.

В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще трое бойцов ВСУ получили ранения.