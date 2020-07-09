Оккупанты продолжают нести серьезные потери на Донбассе - за сутки ликвидировано двух боевиков
Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на утреннюю сводку штаба операции Объединенных сил.
Так, в штабе ООС проинформировали, что в течение минувших суток украинские военные прекратили враждебные обстрелы, применив дежурные огневые средства.
По данным украинской разведки, 8 июля украинские защитники ранили двух захватчиков и уничтожили один автомобиль типа "Тигр".
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Напомним, у Зеленского выдвинули боевикам требование: "Чтобы не допустить новых жертв".
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Также Politeka писала, что Путин готов отказаться от захваченного Донбасса, озвученные условия: "Устал терпеть".