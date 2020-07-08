Київ має до бойовиків нову вимогу - забезпечити режим тиші під час тушіння пожежі на Луганщині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційний сайт президента України Володимира Зеленського.

У пресслужбі глави держави зазначили, що сьогодні розпочалося чергове засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу. В умовах карантину дана зустріч відбувається не в Мінську, як раніше, а в форматі відеоконференції.

Перед початком засідання ТКГ глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на Луганщині недалеко від лінії розмежування виникла масштабна лісова пожежа. Внаслідок займання постраждав населений пункт, є загиблі. Осередки горіння спостерігаються в лісових масивах: в небезпеці опинились такі села Луганщини як Смолянинове, Капітанове та Воронове.

У зв'язку із масштабною пожежою на Донбас терміново прибув президент України Володимир Зеленський. Там його проінформували, що ліквідація загоряння ускладнюється тим, що поряд знаходиться лінія розмежування.

Єрмак наголосив на тому, що наразі є небезпека перекидання полум’я на населені пункти через посилення вітру та спекотну погоду. Саме тому глава ОП закликав учасників ТКГ забезпечити встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню на сході України.

"Вважаю, що на черговому засіданні ТКГ варто вкотре предметно розглянути питання встановлення режиму тиші, адже нашим спільним завданням є недопущення нових людських жертв серед мирного населення", - наголосив Єрмак.

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